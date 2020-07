Pusher tradito dal selfie: nel suo appartamento la polizia scova 8 chili di marijuana [IL VIDEO]

La droga era nascosta in due grossi sacchi custoditi all'interno di un armadio. Arrestati due nigeriani per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

La scoperta degli agenti del commissariato Barriera Milano in un appartamento di via Lorenzo Bruno a Torino

Son ben 8 i chili di marijuana sequestrati in un appartamento di via Lorenzo Bruno a Torino dagli agenti del commissariato Barriera Milano nel corso di un’operazione di polizia giudiziaria risalente a giovedì scorso.

IL PUSHER TRADITO DAL SELFIE

Nel pomeriggio, intorno alle 17, le forze dell’ordine hanno notato tre cittadini nigeriani aggirarsi in modo sospetto tra corso Vercelli e via Feletto. Durante il controllo, uno dei tre, un 32enne con precedenti di polizia a carico, ha cercato di nascondere invano il possesso di un mazzo di chiavi. La cosa ha insospettito gli agenti i quali, grazie a un selfie presente sul cellulare dello straniero, sono riusciti a risalire alla sua abitazione.

TROVATI DROGA ED ALTRO MATERIALE

Una volta sul posto, gli agenti hanno scoperto che, oltre al cittadino nigeriano, quell’appartamento era occupato anche da una sua connazionale: una ragazza di 26 anni. A quel punto l’alloggio è stato sottoposto a perquisizione. Così le forze dell’ordine, oltre a due bilancini di precisione, hanno scovato, riposti in un armadio 8 chili di marijuana, contenuti in due grossi sacchi. Alla luce del rinvenimento, entrambi gli extracomunitari sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.