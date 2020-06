Pusher in trasferta da Torino a Roma per spacciare cocaina: beccato dalla polizia. E’ successo nella Capitale dove, complessivamente, undici persone sono state arrestate e due denunciate nell’ambito di una vasta operazione anti droga condotta dai vari commissariati capitolini.

I SOLDI E LA DROGA SEQUESTRATI

Nel corso del blitz gli agenti hanno sequestrato, complessivamente, circa 1.5 chili di sostanza stupefacente (tra hashish, marijuana e cocaina) nonché 660 euro in contanti ritenuti probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

PRESO PUSHER TORINESE IN TRASFERTA

In particolare, nel caso dello spacciatore piemontese, il giovane, un minorenne originario di Torino, è stato intercettato a Casal Boccone dalla polizia del commissariato Esquilino, e arrestato poiché trovato in possesso di 24 involucri di cocaina.

46 INVOLUCRI DI COCA A CASA SUA

Altri 46 “pacchetti” sono stati invece trovati e sequestrati nell’abitazione del giovane pusher. Complessivamente gli agenti hanno sequestrato 41.4 grammi di droga.