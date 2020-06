Puzza misteriosa in mezza città. L’Arpa: «Non ci sono pericoli»

Una puzza bestiale, un’aria irrespirabile. Sono state tantissime, in questi giorni, le segnalazioni da parte dei cittadini sui social network. «Settimo Torinese puzza! – scrive un cittadino – Un odore nauseante di vomito». «Stanotte mi sembrava di impazzire – scrive Annamaria – per la puzza di fogna che entrava in casa con le finestre spalancate perché faceva caldo, è stata una nottata vomitevole».

Dalle segnalazioni, sembra che l’area più colpita vada da via Volta, corso Agnelli, fino al parco De Gasperi. Un problema che, di tanto in tanto, si ripropone con odori insopportabili che, spesso, arrivano dai depuratori presenti in zona. L’amministrazione, dal canto suo, ha già messo in piedi i primi controlli per capire l’origine dell’odore nauseante. «Sin da subito il Comune – spiegano dal municipio – ha avvertito l’Arpa, che sta effettuando i controlli sul territorio. Non è emerso alcun segnale di pericolosità, ma resta ovviamente il disagio, ora attendiamo gli esiti dei controlli».

