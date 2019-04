Quad si ribalta dopo lo schianto: morto sul colpo, ferito l’amico

Una distrazione è costata la vita a un 64enne francese che era in vacanza a Pramollo. Robert Joel P.A., assieme alla moglie, aveva una seconda casa nel paesino della Val Chisone dove sperava di trascorrere un periodo di pace e tranquillità, invece ha trovato la morte. L’incidente è avvenuto verso le 10 di ieri, in borgata Pellenchi. Il 64enne era alla guida di un quad, assieme a lui un connazionale di 25 anni, ospite a casa sua. Quella che doveva essere un’uscita spensierata per divertirsi in mezzo ai boschi e alle stradine di montagna, che si prestano a essere percorse con questo tipo di quadriciclo, si è trasformata invece in una disgrazia. All’altezza di un bivio sulla Provinciale 168, il guidatore ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, che è andato a sbattere contro il muretto a bordo strada e si è ribaltato.

Un urto letale, che non ha lasciato scampo all’uomo alla guida. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Pinerolo, i vigili del fuoco e il personale del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul colpo. Se la caverà invece il passeggero, che è stato prontamente trasportato con l’elisoccorso al Cto non in pericolo di vita: i medici che l’hanno visitato l’hanno trovato ancora molto spaventato, ma nella caduta ha riportato solo qualche contusione che guarirà in 5 giorni.

I carabinieri hanno compiuto i rilievi del caso sulla scena della tragedia e l’incidente sarebbe da imputare a una fatale distrazione dell’uomo al volante. Una passione, quella per il quad, che accomuna molte persone, ma che nella scorsa estate era già costata la vita a uno zio e a sua nipote a Leinì, sulla Provinciale 226: Davide Tonni e Francesca Melis si erano schiantati contro un muro e per loro non c’era stato scampo, proprio come per il francese deceduto a Pramollo.