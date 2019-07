Per qualche dollaro in più

La festa del Redentore, a Venezia, ha costretto le enormi navi da crociera, quelle che sconciano il panorama della città e allarmano nei loro passaggi per San Marco e la Giudecca, ad attraccare a Porto Marghera. Sono state obbligate a passare da Malamocco e a percorrere il canale dei petroli fino lì, perché durante quella festa il canale della Giudecca è ostruito dal tradizionale ponte di barche che collega le Zattere alla chiesa. I crocieristi sono stati portati a Venezia via terra da navette, ma in futuro le maxinavi potrebbero arrivare al terminal crociere “da dietro” lungo il canale Vittorio Emanuele III, se venisse scavato e approfondito.

Dunque si possono togliere già ora quei mostri bianchi, quei condomini galleggianti di venti piani, dal centro della fragile città lagunare. Lo vuole il Comune, lo vuole la Regione, ma il governo no. Il Ministro per le infrastrutture Toninelli si oppone alla soluzione Porto Marghera+navette: “mostreremmo ai turisti una parte degradata della laguna”. Il grullino, famoso per aver ipotizzato il nuovo ponte di Genova (ex Morandi) come un luna park e aver dato per costruito il tunnel del Brennero che non esiste, si preoccupa dell’immagine negativa che la zona industriale di Marghera darebbe di Venezia. Come se i turisti non sapessero che la Serenissima è di fronte, e che le sue meraviglie compenseranno le brutture all’attracco, anzi, per contrasto Venezia risulterà persino più bella. A Toninelli premono solo i crocieristi. Di quelli che protestano (veneziani e veneziofili di tutto il mondo) per il passaggio dei palazzi galleggianti non glie ne frega niente. È così potente la lobby dei commercianti?

collino@cronacaqui.it