Per qualche dollaro in più

L’Italia è succube del politicamente corretto. Nel caso del calcio, ad esempio, i media si sono indignati perché gli ultras del Napoli e dell’Inter si erano dati appuntamento in un luogo lontano dallo stadio allo scopo preciso di fare a botte. Chiudere le curve! Chiudere gli stadi! Sospendere i campionati al primo buu razzista!

Nella battaglia fra gli ultras ci è scappato il morto, d’accordo, ma ci è scappato anche per i cinghiali in autostrada, senza che per quello si sia chiesta la chiusura delle autostrade o l’abbattimento (magari!) di tutti i cinghiali. Gli è andata male, ai media politicamente corretti: mentre tuonavano sulla violenza tifosa, giravano in tv le scene di botte fra parlamentari.

E non è la prima volta. Se non ci fossero i robusti commessi, in Parlamento ci sarebbe già scappato il morto più d’una volta. Ma il meglio del meglio il calcio l’ha dato decidendo di far giocare la Supercoppa italiana, per questione di soldi, in Arabia Saudita.

Uno stato che fa assassinare i giornalisti nelle ambasciate estere. Che ha la pena di morte per i bestemmiatori. Che non tollera segni di altre religioni. Che vieta alle donne di girare da sole. Altro che i buu delle curve contro i calciatori neri! Ma l’Arabia ha il petrolio, ed è ricca da far schifo. Non agli Usa, solerti nell’esportare la democrazia in Afghanistan, Iraq, Libia, Serbia, ma tolleranti verso gli sceicchi che tengono in pugno Wall Street insieme alla grande finanza. Noi giocheremo lì. E il politicamente corretto?

