Qualcosa va storto al luna park: il volo è da brividi

Una ragazza cade giù dalla giostra e finisce travolta, ma per fortuna si rimette in piedi

L’attrazione è tra le più ammirate del luna park, un disco che si rovescia su se stesso lasciando gli occupanti in bilico a testa in giù per alcuni secondi. Quello che accade, in ogni caso, è davvero da brividi.

Qualcosa, infatti, va storto e una ragazza finisce davvero a terra, sbalzata giù dalla giostra. Per fortuna dalle immagini si intuisce come, nonostante la caduta e il successivo impatto con la giostra stessa, la ragazza riesca a rimettersi in piedi e ad andarsene. Sospiro di sollievo ma…che brividi.