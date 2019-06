L’Italia batte la Grecia per 3 a 0 grazie alle reti di Barella (23′), Insigne (30′) e Bonucci (33′). Tutto facile per gli Azzurri di Roberto Mancini. Tre vittorie in tre gare per le qualificazioni agli Europei 2020. L’italia totalizza 9 punti nel gruppo J. Martedì l’incontro con la Bosnia a Torino.