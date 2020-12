Sorteggiate le avversarie degli azzurri nel cammino verso la competizione che si giocherà tra due anni in Qatar

Saranno Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania le quattro avversarie dell’Italia sul cammino verso il mondiale di Qatar 2022.

Gli Azzurri proveranno a qualificarsi dopo aver fallito nell’ultima occasione mancando l’appuntamento con Russia 2018. Gruppo C per gli uomini di Mancini, uno di quelli da cinque squadre: vantaggio ottenuto grazie all’arrivo nelle Final Four di Nations League.