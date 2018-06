Quando arriva il tuo momento

Un grosso problema irrisolto, in filosofia, è quello della predestinazione. Senza inoltrarci, anzi, senza neanche affacciarci nelle dispute fra determinismo e indeterminismo, dobbiamo riconoscere che il destino, sia esso già scritto o orientabile, fa scherzi bizzarri.

Vi cito due esempi clamorosi dell’altro ieri. Il primo è capitato a Novara. Morire a 23 anni già di per sé non è giusto, e morire per strada mentre si sta facendo jogging è ancora più strano e ingiusto. Ma morire come Alice Galli, travolta da un carro funebre con due morti a bordo e i parenti in coda, ha dell’incredibile.

Al conducente del carro è venuto un infartone, e morendo ha schiacciato l’acceleratore. Accasciandosi stecchito sul volante ha anche deviato il carro, che ha travolto Alice prima di sfondare un muro e finire la corsa in un’aia. Nessuna conseguenza per la salma nella cassa salvo il rinvio forzato del funerale.

L’altra morte incredibile è accaduta a Roma Anche qui, morire a 58 anni è un po’ prematuro, ma morire come Paolo Piscopo, seduti nella sala d’attesa del medico di base, mentre si aspetta il proprio turno di visita, e soprattutto morire per un colpo di rivoltella alla testa passato attraverso la parete è veramente l’apoteosi di chissà quale diabolico karma.

Il proiettile che ha bucato il muro di cartongesso e lo ha colpito è partito inavvertitamente dalla pistola di un metronotte, in quel momento visitato dal medico, al quale il sanitario aveva chiesto di mostrargli l’arma. Certo – si dirà – correre per strada e maneggiare pistole è pericoloso. Ma se sento qualcuno dire “si poteva e si doveva evitare” stavolta metto mano alla pistola io.