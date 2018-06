Quando Fassino sfilava al Gay Pride, tra drag queen e manifestanti in tenuta osé

A Roma, ieri, mezzo milione di persone si sono date appuntamento, in piazza e nelle strade, in un tripudio di bandiere arcobaleno, per dare vita al Gay Pride. Tre anni fa, di questi tempi, la comunità Lgbt sfilava nelle strade di Torino. Con loro l’allora sindaco Piero Fassino.

LE PAROLE DEL SINDACO

“Ogni persona ha il diritto di veder rispettato il proprio orientamento sessuale” sosteneva il primo cittadino, immortalato con tanto di fascia tricolore al collo, tra drag queen e manifestanti in tenuta osé.

UNO SCATTO PARTICOLARE

Uno scatto, in particolare, fece il giro della rete. Era quello che mostrava un Fassino con lo sguardo incerto, a metà tra il pensoso e il “sorpreso”. Cosa stava guardando il capo della municipalità? Ai posteri l’ardua sentenza…