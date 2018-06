Quando Fido fa i capricci: tutte le moine di un cane al guinzaglio

L'animale si mette a pancia in giù, desideroso di coccole e non si muove neanche quando il padrone gliele fa

Pensate sia facile portare il cane a spasso? Guardate cosa combina questo simpatico “quattrozampe“. E’ al guinzaglio col padrone, in un parco, ma proprio non vuole saperne di muovere un passo. L’animale fa i capricci e si mette a pancia in giù, desideroso di coccole. Fa le “moine” e non si muove neanche quando l’uomo gli gratta il pancino. Fino a quando, convinto, non balza su e si mette in moto, scodinzolando felice tra gli applausi dei presenti.