Quando i lupi sono tra noi

E’ proprio vero, sono tra noi. Quasi invisibili, garbati nei modi, con un piccolo negozio gestito dalla moglie. Lupi che appaiono agnelli e che, nell’ombra stipano bidoni d’acciaio con biglietti da cento e cinquanta euro. Trafficanti di morte, padroni di quel mercato della droga che non si consuma, come siamo abituati a vedere agli angoli delle strade, ma con Tir carichi di cocaina comprata dai narcos della Colombia e distribuiti in tutta Europa. E’ la storia di Nicola Assisi, calabrese di nascita e ‘ndranghetista di affiliazione che a San Giusto Canavese tra un bicchiere al bar e una chiacchierata con gli amici ha gestito, praticamente da sempre, un vero e proprio cartello. Ad Assisi, e lo dimostra il tesoro nascosto nel prato della sua villa, ha imbrogliato un po’ tutti i paesani fino a quando, tre anni fa arrivarono carabinieri e finanzieri al suo cancello e la messinscena finì. Chi lo conosceva come “il marito della tabaccaia” stentò a credere alle accuse e a quel tesoro (milioni di euro) ritrovato sotto terra. Anzi, ci fu chi gridò all’errore giudiziario che lo portò in galera. Poi, per il solito errore di un funzionario Assisi tornò libero. Giusto il tempo necessario per far fagotto e inventarsi, con il figlio, una nuova vita in Brasile. Qui lo hanno pescato carabinieri e guardie locali trovando, ancora una volta droga, una montagna di soldi e persino delle armi. Il lupo non ha perso il pelo e neppure le abitudini. Da trafficante si è trasformato in broker: comprava dai trafficanti e rivendeva ai boss che gestiscono gli spacciatori in Italia e non solo.

Una storia che dovrebbe servirci da lezione: mai scuotere la testa dubbiosi quando ci dicono che i mafiosi sono tra noi.

fossati@cronacaqui.it