Quando il cromosoma esulta

“Pìja ‘n piotin a testa” mi dice Massimo, sosia di Dépardieu. Uno zampino per commensale. E già lì comincia la rarità, come per le creste di gallo nella finanziera. Dove li prendo gli zampini di vitello? Devo ordinarli al maslé, e aspettare. Arrivano già pelati, vanno bolliti 3-4 ore in acqua, con cipolla, aromi e giusto aceto (e lì ti giochi tutto, se l’asil a l’è trop a dà ‘nt ël nas, s’a l’è poch a san ëd niente), disossati ancor caldi, lasciati raffreddare, impanati con uova e pangrattato, fritti nel burro. Parlo dei batsoà. Sapore unico, divino. Il termine “batsoà” deriva dal francese “bas de soie”, calza di seta, e dà l’idea della morbidezza quasi cremosa sotto l’impanatura. Si fanno di solito coi piotin ëd crin (zampini di maiale) ma il piede di porco ha più carne (gusto noto) mentre quello di vitello è quasi tutto materia callosa (gusto raro) che nella preparazione diventa morbida come le cervella. Piatto raro, così lungo da preparare che un oste, se calcolasse il tempo, dovrebbe venderli più cari del filetto. E poi non piacciono agli schizzinosi, come le frattaglie e la trippa. Meglio farseli fra amici giusti. Sono così tipicamente contadini e piemontesi che nel mangiarli il mio Dna scodinzola come un cane all’arrivo del padrone. Mi danno lo stesso orgoglio della bagna caoda. Meritano una serata dedicata: sabato vieni, che facciamo i batsoà. Tutto il resto è contorno. L’altra sera li ho mangiati a Caluso sulla terrazza di Gianluca “bombarolus”, un mio amico goliardo degli anni ’80. Erbaluce, barbera, tome e salami canavesani sul tavolo, discorsi in piemontese, arguzie, ricordi e belle storie nei bicchieri. E poi cori alla luna, con la froja. Piccoli-grandi regali del Piemonte.

