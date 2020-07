Quando manca l’appetito

Ci sono cose antiche, scontate, che non stupiscono più quando succedono, come la Juve che vince l’ennesimo scudetto e la giustizia rossa “modello Palamara” che si scatena sotto elezioni e incrimina il governatore leghista Fontana per aver regalato alla Lombardia 500mila euro di camici, ma ignora Zingaretti che ha pagato in anticipo 14 milioni di euro per mascherine mai arrivate. Però era bello veder piazza San Carlo quasi vuota domenica sera, con poche decine di tifosi spaesati che vagavano dando la colpa al Covid. Ma quale Covid! Avreste visto che piazza brulicante se solo la gobba avesse vinto la Champions! Ma l’anoressia emotiva porta a quello, all’inappetenza, quasi alla nausea per un cibo (lo scudetto) sempre uguale e manco più desiderato. Dall’altra parte, invece, i granata festeggiavano (in casa o in cuore) la salvezza anticipata, ma con goduria vera, mille volte più intensa di quella gobba per lo scudetto. Chi sceglie Juve esige la vittoria facile, la sicurezza, ma siccome vincere così dà assuefazione, come la droga, dopo un po’ non ti basta, non godi più. Ti rallegri solo tiepidamente, come potrebbe rallegrarsi uno che ami Verdone il giorno che costui vincesse il David di Donatello. Altro conto sarebbe se vincesse l’Oscar (per la Juve la champions), ma lì, per ora, nisba. Invece il tifoso granata gode per la salvezza come godrebbe apprendendo che suo padre è guarito dal Covid, quando già si temeva di doverlo intubare in B. Peccato per i cornajàss che aspettavano la retrocessione per comprare il Toro a 30 denari. I 100 milioni della cordata misteriosa basterebbero appena per la campagna acquisti. Siate seri. Finché gli aspiranti successori sono di quel calibro, mi tengo stretto Cairo.

collino@cronacaqui.it