Quarantamila edifici coperti dall’amianto: e a Torino sono 900

In Piemonte 50 milioni di metri quadri di Eternit: il costo stimato per eliminarlo supera il miliardo

Senza nemmeno ingrandire la mappa con la lente di ingrandimento, osservando Torino con una prospettiva “a volo d’uccello”, si notano al primo colpo d’occhio decine e decine di bandierine rosse.

Così numerose da dare un senso di vertigine se si pensa che ad ognuna, con tanto di indirizzo e geolocalizzazione aggiornata allo scorso febbraio, corrisponde un edificio pubblico o privato coperto d’amianto.

Eternit, per la precisione, materiale di copertura di almeno 40mila edifici pubblici e privati in Piemonte, secondo il più recente aggiornamento a disposizione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

Una realtà documentata dalla Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio della Regione Piemonte sulla base dei riscontri avuti attraverso i sopralluoghi condotti dall’Arpa.

