Quarant’anni d‘amore al banco nello storico Caffè degli Artisti

C’è una fotografia virata seppia appesa alla parete d’ingresso del Caffè degli Artisti, il ritratto di una coppia che non sembra essere cambiato negli anni, proprio come quel locale. Lo storico bar all’uscita del Teatro Chiarella, ultima fermata di attori, maestranze e intellettuali in una San Salvario d’altri tempi.

Oggi e dal 1976 un “porto franco” da cui Gianni e Enza hanno osservato il loro quartiere cambiare insieme con la città, senza mai dimenticare un sorriso nel servire un aperitivo o un “gotto” di vino. Pochi giorni fa un loro fedelissimo cliente ha voluto scattare di nuovo quella fotografia che già li immortalava felici dietro al bancone, prima che le consegne passassero al figlio Giampaolo.

«Si può dire che lui sia nato qui, trentatré anni fa, proprio nel retro» racconta Gianni, mentre sistema dietro il bancone il “caraffino” in ceramica del Ricard. «Comme à Marseille, ma a San Salvario» strizza l’occhio, sornione, al cliente. Perché, proprio qui all’angolo tra via Principe Tommaso e via Galliari, dove da un antico palazzo campeggiano misteriosi busti in bassorilievo di donnine ammiccanti, ci si può tranquillamente perdere in ogni fantasia e sentirsi a casa. Una monetina per accendere il flipper o perché un juke box Wurlitzer cominci a suonare un successo del passato, fino a dimenticare i problemi che fuori le vetrine sembrano sempre gli stessi. Stanno a debita distanza, spacciatori e perdigiorno nemmeno s’avvicinano.

«Qualche anno fa ho rimosso anche il telefono a gettoni» rivela Gianni. «Utile certo, ma

era diventato una calamita per chiunque volesse urlare parolacce al telefono. È bastato sganciarlo dal muro per allontanare la maleducazione». Un esempio di come si faccia presto a far stare le brutture fuori dalla porta, pur senza doverla chiudere. «Il nostro segreto? In quarant’anni non abbiamo mai chiuso mezz’ora».