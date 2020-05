Quarantena a casa completata, ritorno in carcere per Defilippi

Ritorno in carcere per Gabriele Defilippi, il 26enne di Gassino Torinese condannato in via definitiva a trent’anni di reclusione per l’omicidio di Gloria Rosboch, la professoressa di Castellamonte uccisa il 13 gennaio del 2016 insieme all’amico e complice Roberto Obert.

Defilippi era risultato positivo al coronavirus e gli era stato concesso di uscire dal carcere Lorusso e Cotugno per trascorrere il periodo di quarantena ai domiciliari. Dopo che il tampone per il Covid-19 è risultato negativo, il giovane è stato riaccompagnato nella struttura detentiva dai carabinieri della Stazione Borgo Dora.

A stabilire il rientro dietro le sbarre è stato il Tribunale di Sorveglianza di Torino, che ha preso atto della negativizzazione dei tampioni e del miglioramento evidente delle condizioni del detenuto. Era stato lo stesso Tribunale di Sorveglianza a concedere i domiciliari a Defilippi, lo scorso 7 aprile.