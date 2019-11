Quargnento (AL), esplode edificio disabitato: tre vigili del fuoco morti e tre feriti

Dramma nell'Alessandrino: gli altri tre coinvolti non sono in pericolo di vita. Non si esclude ipotesi dolo

Dramma nella notte a Quargnento (provincia di Alessandria) dove intorno alle 2 un esplosione in un edificio disabitato ha ucciso tre vigili del fuoco e ferito altri due. Nello scoppio coinvolto anche un carabiniere.

#Quargnento (AL), esplosione intorno alle 2 in un edificio disabitato. Coinvolta la squadra intervenuta, due #vigilidelfuoco deceduti, un terzo disperso. Feriti gli altri due componenti e un carabiniere. Intervento in corso #5novembre pic.twitter.com/gL5amyNToR — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 5, 2019

Due dei pompieri sono morti sul colpo, mentre un terzo è rimasto disperso per diverse ore. Solo poco fa, intorno alle 8.15, è stato ritrovato il corpo della terza vittima, senza vita. I tre feriti, due vigili del fuoco ed un carabiniere, non sono in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per scoprire la causa dell’incendio: non si esclude ipotesi dolo.