Quartiere contro le sexy bambole: «Nel cortile via vai a tutte le ore»

Inaugurata il 3 settembre in quel di Mirafiori, la casa di appuntamenti con le bambole robot sta ottenendo davvero un grande successo di pubblico. Con il proverbiale “tutto esaurito” fino alla fine di ottobre. E se è vero che i clienti non mancano, nelle ultime ore sono arrivate alle orecchie della circoscrizione Otto anche le prime polemiche.

Alcuni residenti del palazzo, forse non abituati a quel continuo via vai nel cortile, hanno cominciato ad agitarsi. Allertando il centro civico e chiedendo una «verifica delle autorizzazioni». «C’è un via vai a tutte le ore – ci racconta una signora che preferisce rimanere nell’anonimato -. Tra il portone e il cortile si incrociano continuamente facce nuove, alcune non ci piacciono granché. Ma le persone che lavorano in quella struttura hanno le autorizzazioni o no?».

