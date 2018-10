Il quartiere si appella al Comune.«Aprite il Palaghiaccio agli atleti»

Il Palaghiaccio di via San Remo è ancora chiuso al pubblico e i genitori degli atleti scrivono al Comune di Torino chiedendo spiegazioni. Una lettera di protesta indirizzata agli uffici di Palazzo Civico, e in particolare all’Assessorato allo Sport, nella quale il comitato spontaneo delle famiglie chiede lumi sulla riapertura del centro sportivo di Mirafiori Nord. «Siamo esasperati – si legge nella lettera – per il continuo rimandare della riapertura del Palaghiaccio. I ragazzi che hanno bisogno di questo impianto sono allo sbaraglio e rischiano di veder vanificati tutti i loro sforzi. Tra l’altro, alcuni sono giovani atleti di alto livello, bravi e promettenti, le cui famiglie si stanno sobbarcando trasferte onerose per consentire loro di non interrompere gli allenamenti».

Dal mese di maggio, il Palaghiaccio di corso Tazzoli è interessato da lavori di manutenzione straordinaria, per un importo pari a 2,7 milioni di euro. E una data di apertura ancora non c’è. Nonostante le famiglie continuino a fare pressioni a Palazzo Civico. «L’impianto è quasi pronto. Attendiamo il via libera da parte della commissione di vigilanza, forse ci sarà un piccolo ritardo, ma non certo grave. Purtroppo avevamo messo in preventivo il fatto di non poter riaprire nel periodo d’inizio delle attività agonistiche», ha tenuto a precisare Renato Viglianisi, presidente Fisg. Insomma dopo la tempesta potrebbe finalmente arrivare il sole.

Sul caso, a tal proposito, è intervenuto anche l’assessorato allo Sport. «Nella giornata di domani – spiegano – si terrà un sopralluogo in loco da parte della commissione di vigilanza. Solo in quell’occasione capiremo quando il Palaghiaccio potrà riaprire». La speranza è quella di riprendere le attività già sabato. Ma al momento non c’è ancora nulla di certo. «Una delle due piste – continuano dal Comune – è stata ghiacciata e ci risulta quasi pronta ad ospitare le gare di hockey».