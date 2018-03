Allarme spaccio e bivacchi. «Qui non si chiude occhio»

Le foto scattate dai balconi li immortalano a spacciare e a bivaccare sul muretto. Se i residenti perdono il sonno per denunciare il degrado, i delinquenti del lungo Dora Napoli non possono certo dormire tranquilli.

Atti di vandalismo, bivacchi e gli immancabili schiamazzi notturni potrebbero essere oggetto di un nuovo esposto. Ci pensano dalle parti di Aurora dove l’arrivo della primavera sta riportando a galla il vecchio problema del degrado lungo le sponde della Dora.

Da giorni le persone che abitano negli edifici che si affacciano tra corso Vercelli e via Mondovì han- no provveduto a segnalare dei fenomeni alquanto preoccupanti. Ossia danni alle staccionate, spaccio a tutte le ore e via vai di ubriachi.

Qualche residente non l’ha presa benissimo. «Col baccano notturno ci costringete a dormire in cucina», «Sia- mo stufi di vedervi urinare ovunque» le principali accuse. I controlli, però, non mancano. Con vigili, polizia e carabinieri a presidiare le aree più difficili del quartiere Aurora.

Compresi il giardino Alimonda e il Madre Teresa di Calcutta, protetto da alcune ore da un sistema di telecamere. «Chiediamo un monitoraggio della strada – raccontano i residenti, che scelgono la via dell’anonimato – perché di sera ne vediamo di tutte i colori». Fattore che, in passato, aveva convinto i residenti del quartiere ad avviare una raccolta firme, per sensibilizzare le istituzioni verso una piaga che ogni estate provoca notti insonni.

Con bottiglie di birra e cartocci di vino che finiscono sempre nelle mani di beoni e disperati oppure per terra tra i cestini e la ciclabile. A uscirne sconfitto, tanto per cambiare, è sempre l’igiene.