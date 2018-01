Gli ubriachi uccidono il Natale. Alberi “abbattuti”nei giardini

Li avevano montati con tanto amore. Usando asticelle di legno, spago, chiodini e tante palline di recupero. Ma il flash mob natalizio lanciato dall’assessorato all’Ambiente, e organizzato in Aurora presso i giardini Alimonda e Madre Teresa, si è scontrato con l’incapacità di alcune persone di convivere con le novità.

Quelle positive si intende. In questo caso due semplici Alberi di Natale “sostenibili” a cui il progetto #addobaTo2017 aveva dato il suo benestare.

Scegliendo come collocazione due punti molto caldi del quartiere: i giardini dello spaccio di corso Vercelli e quelli delle risse in via Alimonda. Ma il tentativo, dopo una ventina di giorni di prova, non è andato a buon fine. Così nelle scorse ore i residenti del quartiere si sono accorti dei soliti danni.

Le aste di legno, come quelle delle cassette della frutta, usate per la “corteccia” sono state spaccate. Piegate in due. Prese barbaramente a calci dai soliti incivili che da tempo mettono a ferro e fuoco il quartiere. Vandali, teppisti, molto probabilmente ubriachi.

Quelli che la sera, con la bottiglia salda- mente in mano, affollano le panchine e le aree giochi. Lasciando, per terra, un campo di battaglia al mattino seguente. «Ecco cosa hanno combinato questa volta – si lamenta il capogruppo di Fdi della circoscrizione Sette, Patrizia Alessi – distruggendo il Natale e i sogni dei bambini. E’ la prova che per Aurora ci vuole ben altro oltre a queste simpatiche, e pur ammirevoli, iniziative».

L’obiettivo era «condividere, il Natale. Come si può capire anche dalle luci sparse in tutta la zona. Ma le speranze della Città si sono infrante, poco alla volta, contro il solito muro di odio. Al Madre Teresa, giardino spesso finito agli onori della cronaca per il via vai degli spacciatori, l’alberello addobbato è stato vandalizzato alla radice.

E ora giace a terra, abbandonato. Due raid vandalici che hanno mandato su tutte le furie anche il presidente della circoscrizione Sette, Luca Deri. «Sono atti di vandalismo da condannare» attacca senza mezzi termini Deri.