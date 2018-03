I vecchi uffici Enel in vendita dopo 10 anni di abbandono

Erba alta, qualche vetro rotto e una sensazione di degrado piuttosto evidente. Chi abita nei pressi del civico 16 di via Banfo, in Barriera di Milano, conosce bene l’ex palazzina di proprietà di Enel distribuzioni.

Attiva in passato ma dismessa ormai una decina di anni fa. E poco alla volta, in zona, sono sorti i primi problemi: la crescita delle piante, arrivate a invadere il marciapiede circostante, e poi qualche atto vandalico.

Come i lanci di pietre contro le vetrate. I residenti giurano persino di aver visto qualche topo a passeggio tra le auto in sosta. «Ma quando la riqualificano? – si chiede un cittadino della zona – non ne possiamo più di avere come vici- no di casa un luogo tetro e abbandonato».