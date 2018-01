Ora i pusher dettano le regole: «Qui non vogliamo più i cani»

Il capanello di pusher davanti all’ingresso dei giardini Madre Teresa di Calcutta spiega, meglio di tante parole, che aria tiri da queste parti. In corso Giulio Cesare i marciapiedi sono quasi diventati proprietà privata degli spacciatori che stazionano, a volte anche in dieci, a due passi da quel polmone verde che è diventato il vero incubo dei residenti del quartiere Aurora.

«Adesso – racconta un cittadino, che sceglie la via dell’anonimato – non vogliamo nemmeno che andiamo lì con i cani. Ci hanno già minacciato più volte». I quattro zampe che gironzolano allegri per il parco non piacciono ai pusher perchè li infastidiscono. «Ormai è diventato rischioso – continua un’altra signora – perchè questi signori ci insultano e minacciano e passare sul lato “Loro”, quello di corso Giulio, è diventato un grosso problema». A suo modo il quartiere ha cercato di rispondere: con le passeggiate anti degrado che hanno, fin qui, compreso i giardini Alimonda e Madre Teresa di Calcutta. «Ma quando minacciano di tagliarti la gola diventa un problema» continuano i cittadini.

Solo pochi giorni fa alcuni venditori di morte si sono presi a bottigliate in mezzo alla strada, lasciando una scia di sangue e cocci di vetro poi lavati dalla pioggia battente. Mentre è recente il video che immortalava una grossa rissa tra africani alle porte di corso Giulio Cesare. Con un uomo circondato e aggredito da un branco inferocito, mentre qualcuno gli lanciava addosso persino una bicicletta bianca. Trasformata per l’occasione in un’arma.

Scene al limite del surreale, denunciate più volte dai comitati spontanei di zona e dalla circoscrizione Sette stessa. Solo nell’ultimo anno sono stati segnalati innumerevoli episodi: aggressioni agli operatori Amiat, risse tra senzatetto e vendita di cocaina ed eroina ai tanti tossici che bazzicano da queste parti. «Aspettiamo il cancello e le telecamere. Ma ci vorrà un miracolo per cancellare il degrado da questo giardino».