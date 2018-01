I dilemmi sul secondo accesso: «Serve un progetto condiviso»

In 300 hanno presentato una raccolta firme al Comune per il mantenimento del disegno originario

FALCHERA Cittadini divisi sul doppio senso di marcia in via Sant’Elia: «Ci vuole una soluzione»

Se ne parla da 11 anni, ma senza via d’uscita. La situazione inerente il secondo accesso a Falchera era e rimane in parte complicata, a causa di esigenze differenti. In 300 hanno presentato una raccolta firme al Comune per chiedere il mantenimento del progetto originario che prevedeva il doppio senso di marcia in via Sant’Elia.

Il cantiere, già avviato, prevede di collegare corso Romania con viale Falchera. Con un’entrata da Falchera verso corso Romania e un’uscita da corso Romania verso Falchera. «Noi – spiega la coordinatrice all’Urbanistica della sei, Valentina Ciappina – non possiamo rischiare che il progetto salti. Anche perchè i lavori sono già iniziati».

Mantenere quel progetto significa ottenere due vantaggi. Il primo riguarda l’attuale viabilità che è già strutturata per il doppio senso di marcia. Con il senso unico, invece, si costringerebbero gli automobilisti a fare un giro molto più lungo. Almeno per entrare a Falchera. Con disagi e inquinamento alle stelle. «E congestionare il traffico – continua Ciappina – non è proprio il caso soprattutto considerando che sempre in quella zona nascerà un nuovo housing sociale».

Un altro gruppetto, invece, chiede attraversamenti pedonali rialzati e una zona 30 in grado di tenere lontano le alte velocità. Oltre al blocco del doppio senso in via Sant’Elia. Tuttavia, nonostante le polemiche e la raccolta firme dei residenti, il cantiere dovrebbe proseguire.

«Crediamo fortemente nell’importanza dei lavori, attesi dal 2006 e finalmente in via di concretizzazione – continua la presidente della Sei, Carlotta Salerno – perchè l’obiettivo è quello di avere un’opera utile, attesa e condivisa. È necessario però che l’amministrazione tenga presente che le istanze portate avanti da alcuni cittadini, certamente comprensibili e che hanno portato in un primo momento a valutare di effettuare correttivi al progetto, non sono le uniche istanze del territorio. L’amministrazione deve scegliere la strada più adatta agli sviluppi che vedranno protagonista il quartiere, come l’insediamento abitativo e la creazione del parco dei Laghetti. Le dichiarazioni dell’assessora, che ci ha confermato di non aver ancora inoltrato alcuna richiesta di modifica formale al Ministero ci preoccupano molto: rischiamo di perdere tempo».