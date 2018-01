Il gregge rischia l’abbattimento: «Datemi un terreno e lo salvo»

Originarie della Gran Bretagna e arrivate a Torino, nel quartiere Bertolla, due anni fa. Ma oggi per cinquanta pecore Suffolk, gli ovini che devono la loro grande popolarità al film “Babe, il maialino coraggioso”, il futuro è diventato un grosso punto interrogativo. Bruno, pastore che da quarant’anni gestisce un’azienda in via Fattorelli, non ha più un terreno dove farle pascolare. «E se non trovo una soluzione a breve termine non mi resterà che venderle. Con gran dispiacere» racconta l’uomo. Venderle, infatti, significa rischiare seriamente che vadano al macello.

Le pecore Suffolk, molto amate nel quartiere, sono animali di taglia grande, contestualizzando tale valutazione alle dimensioni che girano nel mondo degli ovini, e sono prive di corna. Il loro abbondante vello fa contrasto con la testa e gli arti che sono neri e “nudi”. Se non vi è mai capitato di incontrare dal vivo una pecora di queste, immaginatela diversa da quelle “comuni”. La Suffolk è alta circa 75-80 centimetri, con un peso che può variare dagli 85 chili della femmina più magra ai 120 chili del maschio più massiccio. Come tutte le pecore “torinesi” potrebbero essere utilizzate per lo sfalcio naturale dell’erba che alla città permette di risparmiare una cifra che si aggira sui 30mila euro l’anno.

Punto su cui il loro allevatore sta premendo. Nel tentativo di salvare il suo amato gregge dal possibile, e temuto, abbattimento. «Ho già avanzato una richiesta all’Ente Parco – continua l’uomo – nella speranza che mi venga prestata, in concessione gratuita, un’area dove farle pascolare. Queste pecore hanno bisogno di ampi spazi, non posso certo tenerle prigioniere in un recinto». La presenza degli ovini nei parchi cittadini risale all’aprile del 2007. Da dieci anni la città di Torino ha sempre ospitato animali al pascolo, comprese le mucche. Tanto alla Colletta quando alla Confluenza, allo Stura o al vicino Meisino. Una soluzione da sempre gradita anche ai bambini e ai loro nonni che agli animali si avvicinano puntualmente, magari cercando di scattare qualche foto ricordo.

In soccorso dell’allevatore del quartiere Bertolla, nel frattempo, è sceso in campo anche il capogruppo della circoscrizione Sei di Fi, Domenico Garcea, che ha preso a cuore la questione del futuro del gregge. «Mi auguro vivamente – replica Garcea – che la situazione vada a buon fine e che gli animali non finiscano al macello. Io, per primo, sto facendo da intermediario tra l’Ente Parco e l’allevatore. Per trovare una soluzione che accontenti le parti chiamate in causa».