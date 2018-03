Le notti da incubo dei campetti invasi dai tossici e dai disperati

La recinzione del campo da bocce divelta e attorno ai campi materassi, vestiti, siringhe e rifiuti. E’ la disastrosa situazione dell’impianto sportivo comunale di via Carmagnola 23, nel quartiere Aurora. Da mesi nel mirino delle istituzioni per quei via vai notturni che hanno finito per portare soltanto degrado. Basta fare un giro al mattino per rendersi conto della situazione.

Innanzitutto entrare è un gioco da ragazzi. La rete, appena riparata, è stata nuovamente danneggiata e basta poco per accedere al suo interno. Le porte dell’edificio, bagni e spogliatoi, sono stati chiusi a chiave. Con tanto di grate e un allarme che entra in funzione a ogni tentativo di intrusione. «Per impedire l’accesso agli estranei – raccontano dall’associazione Amece – ma questo, come si può immaginare, non basta. Eppure noi, spesso e volentieri, veniamo qui e puliamo».

Il lavoro dei ragazzi di Amece è tutt’altro che facile. I campetti vengono frequentati da molta gente. Ci sono italiani e stranieri. Bisogna mettere d’accordo tutti, spiegare le regole di civile convivenza e sperare che tutto vada per il meglio. «Noi vigiliamo quotidianamente sull’impianto – continua il presidente, Mohamed Boussetta – e al pomeriggio garantiamo ai ragazzini di giocare nell’unico campo disponibile (l’altro è inagibile). Grazie al progetto “Sport senza frontiere”. Il problema è quello che succede dopo la chiusura».

Al calar del sole arrivano sbandati in cerca di un posto dove passare la notte. Ma anche tossici che tra gli anfratti riescono a bucarsi senza essere visti dai passanti. Lasciando per terra ricordi e tracce del loro passaggio. Persino escrementi. «Finchè ci saranno le Ogm, in quello stato, continueremo ad avere problemi». Lo sa bene anche la circoscrizione Sette che si sta muovendo per provare a riqualificare la struttura.

«Il prossimo giugno – racconta il presidente, Luca Deri – andremo a bando con l’esternalizzazione dell’impianto. Ma serve un ente che rimetta in sesto i campi sportivi, oggi quasi inutilizzabili». E che garantisca sicurezza alla struttura. Proteggendo il perimetro e impedendo a sbandati e disperati di poter entrare tutte le notti.