L’ex centro famiglie non riapre: «I locali sono ancora inagibili»

La concessione è scaduta e non è stata rinnovata, probabile il trasloco in corso Sebastopoli

L’ex centro famiglie di via Balla 13 non conosce ancora il suo futuro. Da Natale, infatti, nessuno può accedere ai locali, che si trovano nel seminterrato all’interno del complesso che comprende anche la scuola media Corrado Alvaro e la piscina comunale. La struttura, attualmente inagibile, è chiusa con i lucchetti. Motivo? La concessione che la circoscrizione Due aveva affidato alla cooperativa Giuliano Accomazzi è scaduta lo scorso 31 dicembre e non è più stata rinnovata. Insomma, un vero peccato per gli abitanti di zona che usufruivano del servizio.

Il centro famiglie, aperto tre volte a settimana nel pomeriggio, era infatti rivolto ai bambini da 0 a 6 anni e prevedeva diverse attività tra cui merende, giochi di gruppo, letture di libri e racconti di storie, mentre gli adulti avevano l’opportunità di confrontarsi con le educatrici sulla relazione genitori-figli. Ora invece, per i più piccoli, sono rimasti lo spazio famiglie di via Negarville 8/28 e l’Alloggio 4 di via Scarsellini 12/B.

Quest’ultimo, anch’esso gestito dalla cooperativa Accomazzi, è tra l’altro interessato dagli interventi del progetto AxTo per le periferie, che si articoleranno su tre anni con un investimento complessivo di 148mila euro. Mentre per quanto riguarda via Balla «l’idea – spiega il coordinatore alla Cultura della Due, Vito Gentile – è quella di spostare l’attività in corso Sebastopoli 262, nei pressi della piscina.

Lì, dove c’era un centro famiglie non molto frequentato ma con locali più grandi, il servizio verrebbe potenziato». L’alternativa è quella di indire un bando per una nuova concessione in via Balla «ma in quel caso bisognerebbe fare dei lavori». In entrambi i casi serviranno fondi.