Un cartello contro gli incivili: «Stop ai bivacchi dei beoni»

Volantini in tre lingue per invitare al rispetto delle più elementari norme di educazione

«Siete pregati di non sostare qui durante le ore di lavoro». Il messaggio arriva dagli artigiani del quartiere Barriera di Milano che sui muri e sulle serrande di via Leinì, tra corso Giulio Cesare e corso Novara, hanno affisso dei volantini indirizzati a beoni e incivili. Il messaggio, anonimo, è scritto in tre lingue: in italiano, in francese e in arabo. «Qui la situazione non migliora – raccontano i residenti – e continuiamo ad avere gente che bivacca sul marciapiede. Dal pomeriggio fino a notte fonda, con schiamazzi che ci tolgono anche il sonno».

Un problema che si presenta soprattutto d’estate. Ma anche in primavera pusher e amanti dell’alcol non mancano di sostare vicino ai portoni delle case. Gettando il quartiere nello sconforto. Non a caso alcune ditte sono persino arrivate a costruire un muro di cemento alto tre metri, con un reticolato, per tenere a bada i ladri e i maleducati. «E’ segno di buona educazione – si legge ancora nel messaggio – non lasciare tutto sporco come in una stalla. Si evitando anche discussioni antipatiche. O peggio».

Con riferimento alle risse che tengono in scacco il quartiere. Nel mirino ci sono sempre loro, individui che bevono, fumano e quando l’alcol li manda su di giri non esitano a lanciarsi addosso bottiglie o qualsiasi cosa possa diventare un’arma. «Abbiamo anche chiesto un aiuto alle forze dell’ordine – raccontano i residenti – ma la situazione non è migliorata. Vediamo sempre brutta gente e abbiamo paura ad uscire di casa di sera».

Tutto questo nel forte imbarazzo delle famiglie del quartiere che al mattino si armano di spazzolone e secchi d’acqua per pulire il marciapiede dalle chiazze di vomito e urina. Un andazzo che nessuno è più disposto a tollerare. «Per ora lanciamo un messaggio distensivo, poi si vedrà».