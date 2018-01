Via le Luci d’Artista dalle Vallette. E in piazza Montale restano i guai

Le Luci d’Artista dell’artista berlinese Vanessa Safavi si preparano a lasciare piazza Montale e il quartiere Vallette, dopo un mese abbondante di alti e bassi. Vandalizzate a sassate da ignoti a inizio novembre, pochi giorni dopo l’installazione, le Luci ( i famosi gelati) sono state argomento di discussione sotto Natale.

Da chi ha gradito l’iniziativa della Città e da chi avrebbe preferito un progetto, condiviso con tutto il quartiere. «Ora che le feste sono finite – spiega Gilberto Schifone, presidente del comitato “Abitiamo alle Vallette” – a noi rimane ben poco. Ci auguriamo un maggior coinvolgimento in futuro. Per evitare che gli episodi di vandalismo si ripetano».

In aiuto della piazza Comune di Torino e Tim, nell’ambito dell’accordo per la sperimentazione della tecnologia 5G, hanno stretto un accordo che ha portato al montaggio di un sistema di telecamere digitali. Ma il problema degli atti vandalici sembra riguardare, oggi, tutto il quartiere.

Basti pensare alla sassaiola contro la fermata della linea 3 di viale dei Mughetti. Con i vetri spaccati dai ragazzini annoiati. «Non parlerei di degrado – replica la consigliera del Pd, Mary Gagliardi – ma di inciviltà che in alcune circostanze è sistematica: basti vedere i residui dei bivacchi, le cartacce e i fazzoletti sporchi che ogni giorno troviamo in piazza».

Al quartiere, tolte le Luci, resteranno i guai. Come la nostalgia per quella fontana sempre spenta. E i rattoppi a macchia di leopardo per la pavimentazione rossa della piazza. «Servono interventi di manutenzione mirati» spiegano i residenti. Il pavè sconnesso, in più punti, è diventato l’incubo degli anziani del quartiere. In alcune zone il rivestimento in porfido cade a pezzi. A 15 anni dalla riqualificazione, insomma, i problemi sembrano davvero essere tanti. Sempre gli stessi.

Sul caso è intervenuto anche il presidente della circoscrizione Cinque, Marco Novello. «Servono – continua Novello – più soldi per la manutenzione, altrimenti i problemi della piazza rimarranno sempre al loro posto. A seguire bisognerebbe attivare dei progetti sociali, per prevenire atti di vandalismo».