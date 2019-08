Quasi 600 grammi di marijuana in casa: tre arresti a Barriera Milano

Tre arresti venerdì scorso a Barriera Milano nel corso di una perquisizione eseguita presso un appartamento in via Chiusella da parte di personale della squadra mobile della polizia, sezione criminalità diffusa. Durante la stessa sono stati rinvenuti 570 grammi di marijuana che, verosimilmente, avrebbero rifornito i pusher della zona giardini Madre Teresa di Calcutta e di quella di corso Giulio Cesare, all’altezza dei corsi Novara-Emilia.

Nel dettaglio, lo stupefacente era diviso in due confezioni: una è stata trovata nella camera di O.M., l’altra era conservata nel vano superiore del mobile frigo, evidentemente nella disponibilità anche degli altri inquilini. È stato inoltre rinvenuto materiale per il confezionamento dello stupefacente: un bilancino elettronico di precisione, bustine in plastica e scotch, oltre alla somma di 2.040 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Due uomini e una donna, tutti di nazionalità nigeriana con richiesta di protezione internazionale e privi di un’occupazione lavorativa, sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Già nello scorso mese di maggio gli agenti avevano arrestato due cittadini, O.M. e un suo connazionale, entrambi con precedenti specifici, colti in flagranza mentre confezionavano singole dosi di sostanza stupefacente, per un totale di circa 600 grammi di marijuana.