Quasi 800 esami in poche ore dopo l’assalto all’ospedale Amedeo di Savoia

Oltre 400 tamponi eseguiti in una mattinata, che diventano quasi 800 considerando anche l’aeroporto e le prenotazioni. Centinaia di persone in coda dall’alba davanti all’ospedale Amedeo di Savoia per chiedere di sottoporsi volontariamente al test dopo il ritorno dalle vacanze o da un soggiorno all’estero. Tra queste, se molte sono state le istanze di chi aveva prenotato l’esame dopo essere rientrato a Torino da Romania e Ungheria, non sono mancate le bizzarre pretese di chi ha tentato di infiltrarsi.

«Ci ho provato – confessa Mario, che il mare o la montagna non l’ha nemmeno vista da lontano -. Ero curioso di sapere se fossi contagioso». Tentativi che sono stati allontanati rapidamente, ma che hanno fatto crescere fin dalle prime ore del mattino l’agitazione davanti al centro prelievi dell’ospedale. Al punto da chiedere all’Asl di individuare qualche spazio alternativo dove portare a termine i tamponi, almeno fino all’ora di chiusura.

«Ci riusciremo, stiamo facendo davvero il massimo possibile e anche di più» spiegava Paolo Zanchi dell’Asl, che in questi giorni sta coordinando il servizio e si è trovato costretto a coinvolgere anche il servizio di vigilanza per regolamentare gli accessi e evitare assembramenti. A far preoccupare maggiormente è stato il caso di una coppia di giovani appena atterrata all’aeroporto di Caselle e accompagnata dalla madre della ragazza in ospedale.

«Eravamo in vacanza in Sardegna per questo all’arrivo non ci hanno fatto il tampone ma appena siamo atterrati sui nostri cellulari c’era il messaggio degli amici che erano in barca con noi e sono risultati positivi al Covid» racconta lei, chiedendo l’anonimato e visibilmente preoccupata. I due sono stati isolati ed è stato chiesto l’intervento di un virologo per sincerarsi delle condizioni di salute generali e provvedere a fare un controllo più specifico.