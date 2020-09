Quasi 8mila contagi sul lavoro. I morti in Piemonte sono 26

La provincia di Torino è la seconda in Italia per denunce di infortunio all’Inail

Quasi ottomila denunce di contagi, 26 letali. Dopo aver conquistato il poco invidiabile secondo posto per numero di infettati e deceduti da Covid, il Piemonte sale sullo stesso gradino del tragico podio anche per numero di infortuni sul lavoro. A certificarlo è l’Inail, che tutela le malattie infettive equiparando la causa virulenta a quella violenta e adesso fa un primo bilancio sugli effetti del coronavirus mettendo a confronto le varie regioni e province, con quella di Torino che segue quella di Milano, ma si “piazza” prima di Brescia e Bergamo. I dati diffusi ieri tracciano il quadro della diffusione del virus tra i lavoratori assicurati con l’ente. Sono aggiornati al 31 agosto e mostrano come a livello nazionale il 19,4 per cento dei contagi da Covid-19 – in tutto 52.209 casi – sia avvenuto sul posto di lavoro, soprattutto per le professioni sanitarie.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++