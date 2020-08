Quasi fatta per Linetty. Il Torino adesso punta su Vojvoda per la difesa

La barra di caricamento del Torino 2020/2021 procede spedita verso il 100 per cento. «Ci mancano tre pedine, un terzino destro, una mezzala e un regista, quindi posso dire che siamo all’85 per cento della rosa» diceva giusto la scorsa settimana il presidente Urbano Cairo nel giorno della presentazione del nuovo allenatore, Marco Giampaolo. Cessioni permettendo, si intende, ma per il momento non ci sono grandi corteggiamenti per i big granata. E, in entrata, il club di via Arcivescovado ha fatto altri passi importanti: il terzino sinistro, Ricardo Rodriguez, è stato chiuso già prima del raduno e ha cominciato a lavorare insieme al resto dei compagni, ora per l’interno di centrocampo si attende soltanto l’annuncio ufficiale. Perché Karol Linetty, una delle primissime scelte di Giampaolo per la mediana, è davvero ad un passo. Nel weekend c’è stata l’accelerata, quella che potrebbe essere decisiva: con la Sampdoria è stato trovato l’accordo sulla base di circa nove milioni di euro, bonus compresi, e il giocatore è pronto a sbarcare sotto la Mole.

