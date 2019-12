E’ quasi Natale, ecco i regali di Bigben e Nacon!

NACON è pronta per il Natale con una line-up ampia e completa di proposte per tiutti gli appassionati.

Come non partire dalla vasta linea di controller su licenza ufficiale Sony Interactive Entertainment per PS4? Con l’ultimo arrivato, il Revolution Pro Controller 3, NACON ha completato la sua offerta per tutte le esigenze. Il Revolution Pro Controller 3 è un controller cablato appositamente ideato per i giocatori competitivi che sono alla ricerca di alte performance e massimo del comfort. Stick analogici asimmetrici, tasti azione e grilletti con un più ampio raggio d’azione e due scompartimenti per i pesi così da personalizzare al massimo l’esperienza di gioco. Con il software PC incluso, gli utenti potranno creare profili di gioco personalizzati andando a rimappare i tasti, regolando la sensibilità degli stick e dei grilletti, dei motori vibranti e di tanto altro ancora. Il Revolution Pro Controller 3 è disponibile presso i migliori rivenditori al prezzo di 109,99 €.

Per chi invece volesse spingersi ancora più in alto, l’Unlimited Pro Controller è il prodotto più completo e potente di sempre. Dotato di tutti le feature ormai standard dei controller NACON, l’Unlimited è tra i migliori controller wireless a disposizione dei giocatori professionisti, composto da materiali di livello superiore, stick intercambiabili, e un software facilissimo da usare e che offre il massimo della personalizzazione. L’Unlimited Pro Controller è disponibile presso i migliori rivenditori al prezzo di 169,99 €.

Se invece siete alla ricerca di un pad semplice e performante, il Compact Controller è proprio quello che fa per voi. Questo controller è dotato di tutto ciò che serve per giocare al meglio: touch pad, jack per cuffie, vibrazione, oltre ad una straordinaria ergonomia per assicurare il massimo del comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe ed estenuanti. Il Compact Controller è disponibile presso i migliori rivenditori al prezzo di 39,99 €.

Per corredare al meglio gli accessori console ed essere sempre un passo avanti all’avversario, le cuffie PCGH-300SR sono la scelta vincente. Cuffie da gaming amplificate per PC, MAC e PlayStation 4 dotate di speaker da 40mm che garantiscono un audio dalla qualità cristallina e dei bassi potenti e precisi (oltre che un surround virtuale su PC). Grazie ai larghi padiglioni auricolari imbottiti, anche il comfort sarà di primissimo livello, senza dimenticare i bellissimi effetti luminosi disponibili sul lato esterno. Il lungo cavo da oltre 2,5m vi darà la possibilità di muovervi in libertà, e di poter regolare volume e silenziamento del microfono rimovibile grazie ai comodi comandi in linea. Le GH-300SR sono disponibili ad un prezzo consigliato di 79,99 €.

Ma se l’idea è quella di acquistare qualcosa di più specifico per la console Sony, le PS4OFHEADSETV3 su licenza ufficiale devono assolutamente far parte di ogni gear da battaglia. Speaker da 40mm, padiglioni auricolari imbottiti, microfono regolabile e controllo remoto in linea per il volume e per il silenziamento del microfono, cavo di oltre 220 cm per il massimo della libertà di movimento, disponibili in sei differenti colorazioni al prezzo di 29,99 €.

NACON non è però solo console. Infatti, è disponibile anche un’ampia gamma di prodotti pensati per i PC Gamer. Partendo dalla pratica Tastiera da gaming PCCL-700OMIT. Tasti ottico-meccanici e completamente programmabili, rivestimento superiore in metallo, 5 tasti macro condivisi, anti ghosting completo e retroilluminazione con ben 16,7 milioni di colori programmabili separatamente per ogni tasto. La PCCL-700OMIT è disponibile al prezzo di 89,99 €.

Come alternativa di lusso, ecco la PCCL-750OMIT, tastiera ottico-meccanica ad alte prestazioni. Compatta, quindi senza il tastierino numerico, è dotata di cover superiore in metallo e di retroilluminazione colorata (16,8 milioni di colori), e permette di regolare il colore di ogni tasto per il massimo della personalizzazione. Dispone inoltre di tasti di movimento identificabili semplicemente al tocco, grazie al diverso grip scelto, anti-ghosting completo e poggia-polsi divisibile in due per il massimo del comfort.

Grazie alla completa personalizzazione dei tasti, alla barra spaziatrice divisa in due per avere a disposizione ancora più comandi, la PCCL-750OMIT è la scelta ideale per i gamer moderni, attenti sì alle prestazioni, ma anche con un occhio di riguardo anche al lato estetico. La PCCL-750OMIT è disponibile al prezzo di 89,99 €.

Per quanto riguarda i mouse da gaming, invece, ecco il PCGM-300. Mouse da gioco con sensore ottico, perfetto per gli sparatutto in prima persona, dotato di un design ergonomico, risoluzione da 250 fino a 2500 dpi, 8 pulsanti, logo ed elementi decorativi illuminati e programmabili. Il lungo cavo da 1,8 m e la rotellina illuminata vanno infine a completare le caratteristiche di questo perfetto mouse da gaming. Il PCGM-300 è disponibile al prezzo di 29,99 €.

Prodotto appena annunciato, il nuovo GM-500ES è un mouse dia gaming ad alte prestazioni, perfetto per gli sparatutto in prima persona, ma non solo. Compatto e leggero, il suo design appositamente progettato per essere al massimo dell’ergonomia assicura le performance migliori per chiunque, anche per i mancini, perché appositamente studiato per essere completamente ambidestro. Grazie poi alle 3 cover intercambiabili, il GM-500ES si adatta a tutte le forme e le dimensioni delle mani, per una comodità senza paragoni. Grazie al sensore Avago 3310 ad alta precisone (fino a 5000 dpi) e ai pulsanti con interruttori OMRON ultra-precisi, è il mouse perfetto per fare un upgrade di livello alla vostra postazione da gaming. Il GM-500ES è poi al massimo per quanto riguarda il ‘plug-and-play’: infatti, basterà connetterlo al vostro PC per settare tutte le impostazioni, senza il bisogno di utilizzare un software dedicato. Il nuovo mouse PCGM-500ES è disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 49,99 €.

Per completare l’offerta, ecco la sedia da gaming PCGH-350. Comodi braccioli imbottiti, design ergonomico con altezza regolabile, un peso massimo di 100 kg da spostare agilmente grazie alle 5 rotelle su cui si poggia. Giocare non è mai stato così comodo. La PCGH-350 è disponibile presso i migliori rivenditori al prezzo di 179,99 €.

Per chi invece pensa anche al portafogli, la sedia da gaming CH-310 di NACON è l’ideale compromesso tra qualità e prezzo. Caratterizzata da un design ergonomico con comodi braccioli laterali, altezza regolabile e 5 rotelle per il massimo della mobilità, è pensata per i gamer che non trascurano la postura e il comfort oltre alle prestazioni. Facile e veloce da montare, la CH-310 è disponibile in 4 colori. La sedia da gaming CH-310 di NACON è disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 99,99 €.

Se invece vi siete da poco regalati la nuova Console Nintendo, la Switch Lite, avrete sicuramente bisogno degli accessori pensati da Bigben per proteggere la vostra nuova compagna di avventure. Bigben ne ha per tutti i gusti: si va dal classico Guscio in silicone, realizzato in un morbido materiale siliconico che garantisce una presa migliore con rapido accesso a tutte le funzionalità della Nintendo SWITCH LITE e la massima protezione, alla Custodia di Trasporto Rigida progettata appositamente per la nuova Console Nintendo, con cui sarà possibile portare con sé anche i propri giochi preferiti, grazie al pratico scomparto dedicato. Il Guscio in silicone è disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 9,99 €, mentre la Custodia di Trasporto Rigida al prezzo di 14,99 €.

In caso siate fan di Link e delle avventure magiche di Zelda, la sottile custodia da viaggio su licenza ufficiale Zelda è quella adatta a voi. All’interno la morbida federa imbottita proteggerà la vostra console da ogni urto, mentre nella pratica tasca interna potrete portare con voi fino a 4 schede di gioco e 2 schede Micro SD. La Custodia da Viaggio di Zelda è disponibile presso i migliori rivenditori a 19,99 €.

Ma gli appassionati della grande N possono sbizzarrirsi con tante altre custodie a tema come la borsetta di trasporto deluxe ufficiale di MARIO KART 8, oppure quella con licenza ufficiale MARIO ODYSSEY, entrambe disponibili al prezzo di 24,99 €.

Per chi invece non rinuncia mai alla sua anima da gamer, ecco una sveglia ispirata alla console PlayStation originale! Progettata appositamente per soddisfare i fan di lunga data di PlayStation, questa sveglia è l’ideale per celebrare i 25 anni che la console Sony ha appena festeggiato. La sveglia PS1AC include un effetto extra che ti consente di illuminare il soffitto con il logo PS o i quattro simboli PlayStation. Per passare da un design all’altro sarà sufficiente cambiare le cartucce incluse nella confezione. La sveglia BIGBEN PS1AC è disponibile al prezzo di vendita consigliato di 49,90 euro.

Infine, dato che a Natale siamo tutti più buoni, quale migliore occasione per salvare un alveare? Acquistando una copia di Bee Simulator, gioco per tutta la famiglia in cui si vivranno le mille avventure di un’ape alla disperata ricerca di un modo per salvare la sua colonia, si parteciperà al progetto di Bigben e 3Bee per la salvaguardia delle api. Per ogni copia venduta, l’azienda francese donerà 1 euro a 3Bee, e una volta raggiunto il totale richiesto, adotterà un alveare capace di salvare oltre 60 mila api e di assorbire indirettamente fino a 300kg di CO2.