E’ quasi Natale, ecco i regali targati Bethesda!

Natale è vicino! Cosa mettere sotto l’albero di un appassionato di videogames che ha già tutti i suoi giochi preferiti? Bethesda ha pensato di dare qualche suggerimento a fidanzate, mogli, genitori e nonni con una serie di gadget spiritosi e originali ispirati ai suoi giochi più famosi. DOOM, Fallout, Skyrim… dai maglioni agli alcolici, ce n’è per accontentare davvero tutti!

La DOOM Bone Vodka

DOOM è un mondo di fiamme e demoni, una infuocata area d’azione. Questa vodka, unica al mondo, è stata realizzata utilizzando le ossa proveniente dal celebre macellaio ‘The Ginger Pig’. Come si può berla? Come tu preferisca, ma farlo mettendo del ghiaccio con un osso è molto impressionante.

https://www.doom.vodka/

Il Mousepad di DOOM Eternal

È giunto il momento di squartare qualche demone, e non c’è modo migliore di farlo se non con il gigantesco mousepad di DOOM Eternal. Grazie al cospicuo spazio (80x35cm) per il proprio mouse e tastiera e a una superficie finemente liscia, è assicurata una precisa e fulminea velocità nello scorrimento del mouse. Realizzato da Gaya Entertainment, il mousepad ha infine una parte posteriore in gomma per assicurare una perfetta aderenza con la superficie su cui poggia.

https://eumerch.bethesda.net/games/doom/1975-doom-eternal-oversized-mousepad-marauder?c=200

Le decorazioni natalizie ufficiali di Fallout 76

Alberto di Natale, oh albero di Natale! Le festività natalizie si avvicinano sempre più: perchè non aggiungere al vostro albero un fantastico addobbo a tema Fallout 76? Questo originale e imperdibile set natalizio comprende ben sei decorazioni ispirate all’amato Vault Boy, ciascuna rappresenta alcune delle movenze più apprezzate dall’intera community del gioco.

https://www.geekstore.com/collections/christmas-baubles/products/official-fallout-76-christmas-tree-decorations-ornaments-6-pack?_pos=5&_sid=3fb125832&_ss=r

Il bruciatore d’incenso del Fallout Vault Boy

Grazie al bruciatore d’incenso di Fallout 76 con protagonista l’iconico Vault Boy, i tuoi sensi potranno percepire serenità e farti rilassare al meglio garantendo infine un amabile aroma nella propria casa. Ispirato al celebre gioco grazie a un design irriverente, il bruciatore d’incenso permettere di eliminare del tutto i cattivi odori.

https://www.geekstore.com/collections/fallout

Carte da gioco di Fallout Nuke Cola

Desideri qualcosa dal negozio di articoli da regalo di Nuka World? Queste voluminose carte, con ciascuna incisa una litografia sopra, sono perfette per giocare nel proprio bunker.

https://www.fanattik.co.uk

The Elder Scrolls “The Official Cookbook”

Come le vaste lande di Tamriel, anche la cucina di questa regione sarà varia e interessante. Nessun problema se curioserai a Nords, Bosmer, Khajit o da altre parti: troverai la giusta ricetta per ogni gusto. Questo libro da cucina di ben 192 pagine, è composta da 60 ricette culinarie ispirate a “The Elder Scrolls”.

https://eumerch.bethesda.net/en/multimedia/books-comics/1782-the-elder-scrolls-book-the-official-cookbook-english

Fallout “The Vault Dweller’s Official Cookbook”

In caso tu abbia voglia di un Mirelurk Egg Omelett, di una Braised Deathclaw Steak o semplicemente di Nuka Cola, il “Vault Dweller’s Cookbook” è il libro che fa proprio al tuo caso. Questa interessante albo, di ben 192 pagine, contiene numerose ricette ispirate a “Fallout”.

https://eumerch.bethesda.net/multimedia/books-comics/1781-fallout-book-the-vault-dweller-s-official-cookbook-english

L’action figure ‘DOOM Slayer’ di McFarlane Toys

Il DOOM Slayer è pronto per nuovi squartamenti, stavolta con una nuova action figure completamente snodabile prodotta da McFarlane Toys. Parliamo di una figure estremamente dettagliata, con un’altezza pari a 18 cm, che riprende perfettamente l’iconico design della serie videoludica DOOM: è presente infatti il Super Shotgun e la lama retrattile sul braccio. L’action figure sarà inclusa all’interno di una speciale confezione a tema.

https://eumerch.bethesda.net/collectibles/figures/1831-doom-action-figure-doom-slayer-mcfarlane

I maglioni natalizi di Fallout

Sprigiona la magia del Natale, mentre polverizzi un Deathclaws, indossando un maglione natalizio promosso dal Vault-Tec. Ricercato da tutti gli abitanti del Vault post-apocalittico, questo capo invernare garantisce un 100% di qualità e una ricercata cura nei dettagli, ad esempio è ricamato sopra una della mascotte di Fallout: il Vault Boy. Il maglione è infine impreziosito da numerose accortezze, quali i fiocchi di neve ad esempio, per enfatizzare ancor più la magica atmosfera natalizia.

https://www.geekstore.com/search?q=fallout+christmas&type=product

Fallout e Skyrim Tubbz – The Cosplaying Ducks

Le TUBBZ sono delle simpatiche papere di gomma assumeranno le sembianze dei tuoi personaggi preferiti dei videogiochi, fumetti, programmi TV e film. Le Tubbz saranno vendute all’interno di una pratica scatola per conservarle ed esporle al meglio sulla propria vasca da bagno e non solo. Prodotte con la massima cura nei dettagli, le Tubbz sono realizzate con del PVC di alta qualità

https://www.geekstore.com/collections/fallout

https://www.geekstore.com/collections/skyrim

DOOM soundtrack limited Slayers edition 4X vinyl boxset + Usb keycard

La pluripremiata colonna sonora che ha accompagnato numerosi squartamenti demoniaci ritorna in un’esclusiva edizione limitata! La “Slayers Edition” include al suo interno tutte le 31 canzoni che l’hanno resa un vero e proprio cult musicale: il tutto è inciso su tre preziosi vinili che richiamano l’armatura del DOOM Slayer. Inoltre, assieme ai vinili, riceverai anche una USB contenente la colonna sonora digitale in formato FLAC: non potrà essere venduta in alcun modo separate dal resto della confezione. Questa imperdibile edizione, disponibile numericamente per un totale di 500 copie, potrà essere acquistata esclusivamente dal Bethesda Store Europe.

https://eumerch.bethesda.net/multimedia/soundtracks/1924-doom-soundtrack-limited-slayers-edition-4x-vinyl-boxset-usb-keycard?c=183