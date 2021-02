«Quattrini e vaccini»: le richieste dei lettori al governo di Draghi

«Ha fatto un gran lavoro a mettere tutti d’accordo». «Sì, ma che senso ha avuto una crisi di governo per poi ritrovarsi di nuovo con Brunetta, Gelmini e la Carfagna?». Sabato mattina, in coda dal panettiere, si discute del nuovo governo di Mario Draghi. Secondo le regole per evitare il diffondersi dal virus si aspetta il proprio turno fuori dal negozio e, nonostante il freddo pungente, il dibattito è acceso. C’è chi ha fiducia nei 23 ministri di Draghi, ma tanti non possono fare a meno di criticare la scelta di ripiegare sui soliti nomi noti della politica nostrana. Anche alcune conferme all’interno dell’esecutivo non convincono affatto.

«È uno schifo». Non ha dubbi Sabrina, 28 anni e già nostalgica di Conte. «Sono più di 30 anni che abbiamo Forza Italia e il Pd al governo – spiega -. Mi dispiace parecchio per come è andata a finire».

