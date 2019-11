Quattro colpi in pochi giorni: il rapinatore seriale finisce in manette

Aveva messo a segno almeno quattro “colpi” ai danni di ragazzi minorenni. Tutti compiute in un arco temporale molto ristretto, tra il 6 ed il 13 agosto scorso. L’uomo, un rapinatore seriale di 25 anni, pluripregiudicato, è stato beccato dagli agenti del commissariato San Paolo, in seguito ad una mirata attività di indagine. Nei confronti del giovane malvivente, gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per il reato di rapina aggravata, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

ERA APPENA USCITO DAL CARCERE

Il giovane, secondo quanto accertato dagli inquirenti, aveva appena finito di scontare una pena in carcere per fatti del tutto analoghi a quelli che poi lo hanno riportato in cella. A dir poco sistematico il “modus operandi” del venticinquenne: avvicinava, in sella ad uno scooter, le vittime che si trovavano in luoghi tranquilli (piazzette in aree pedonali o vie secondarie) e, in compagnia di un altro ragazzo più giovane (di 17 anni), che rimaneva sul motorino con funzioni da palo, le minacciava di accoltellarle se non gli avessero obbedito, talvolta anche mostrando un cacciavite.

I RAID IN ZONA CROCETTA

Il bandito si era fatto consegnare cellulare, portafogli ed oggetti preziosi dalle vittime, arrivando, in un caso, anche a strappare dal polso di uno di essi un braccialetto d’oro. Le rapine sono state messe a segno tutte in orario pomeridiano, due a distanza di appena un’ora l’una dall’altra in zona Crocetta (piazzetta del Fante).

RICONOSCIUTO DALLE VITTIME

Gli scrupolosi accertamenti svolti dagli agenti del commissariato San Paolo hanno portato ben presto all’individuazione dell’autore del fatto, già noto agli investigatori. Le vittime lo hanno tutte riconosciuto senza ombra di dubbio grazie alla individuazione fotografica.

TROVATO ANCHE IL CACCIAVITE

Il cacciavite impiegato per terrorizzare i ragazzi, è stato rinvenuto nascosto all’interno della sella dello scooter e sottoposto a sequestro, così come il motorino.

RECUPERATA PARTE DELLA REFURTIVA

L’attività di indagine ha consentito agli agenti di recuperare anche parte della refurtiva, scovata all’interno di un negozio “comprooro” e di restituire gli oggetti preziosi alle vittime; rimane ancora in giacenza negli uffici di Polizia una collana d’oro con ciondolo a forma di elle, provento di rapina, di cui non è stato possibile rintracciare il proprietario.