Quattro gatti gettati dentro al vecchio trincerone

VIA SAINT BON

I residenti hanno sentito un miagolio provenire dalle rotaie e abbassando lo sguardo li hanno visti: quattro teneri gattini tigrati abbandonati nel trincerino di via Saint Bon. I cuccioli, lasciati sotto il sole cocente, rischiano di morire di fame e sete. A lanciare l’appello per l’adozione è Silvia Allevi, residente della zona che ha subito allertato varie associazioni animaliste senza però riuscire ancora a trovare una casa. «Mi hanno detto che non hanno stalli liberi, spero che qualcuno riesca ad adottarli al più presto» afferma la cittadina che denuncia anche le pessime condizioni igieniche della vecchia linea Torino-Ceres e l’abusivismo presente nel sottopasso.

