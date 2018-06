Quattro inchieste su via Germagnano: lo Spresal indaga sui rischi per i vigili

Il blitz a strada Aeroporto potrebbe essere seguito a breve da interventi in un altro campo cittadino

La Terra dei Fuochi continua a bruciare, lo sgombero che un giudice ordinò di eseguire nell’autunno del 2016 rimane un “progetto”. Così, chi vive o lavora vicino a via Germagnano continua a protestare e a chiedere giustizia, con gli esposti presentati in quella Procura che pare aver compreso tutta la gravità della situazione, con quattro fascicoli penali aperti e 164 zingari già iscritti sul registro degli indagati per invasione di terreni e disastro ambientale.

Sono questi i reati ipotizzati nell’inchiesta avviata dal sostituto procuratore Andrea Padalino, ora applicato ad Alessandria. L’indagine “madre” che, in qualche modo, ha dato il via alle altre che invece si occupano degli aspetti legati a salute e sicurezza dei lavoratori e dei residenti.

Due, assegnate al pm Francesco La Rosa, riguardano i vigili del nucleo nomadi e gli addetti dell’Amiat. La terza è stata aperta dopo l’esposto presentato dall’avvocato Erica Gilardino per i cittadini del comitato Torino nord.

