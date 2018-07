Quei 100mila euro spariti con Elisa e l’amore proibito come per Gloria

Un uomo (più giovane di lei) e una somma di oltre 100mila euro misteriosamente sparita. Sarebbero questi gli elementi sui quali si fonda l’inchiesta sulla scomparsa di Elisa Gualandi, l’assistente sociale dipendente del Comune di Torino e ora in aspettativa. La donna, dopo aver acquistato una casetta in via Valsoana a Pont Canevese, ed essersi trasferita lì, da qualche mese pare essere sparita nel nulla, come non fosse mai esistita. Una vicenda che ricorda tragicamente quella dell’ex professoressa di francese di Castellamonte (centro a dieci chilometri più a valle di Pont), Gloria Rosboch, barbaramente uccisa da Gabriele Defilippi, aiutato dal suo complice Roberto Obert. Le analogie sono più d’una e sull’intera vicenda aleggia il timore che anche questa storia possa concludersi in modo drammatico.

