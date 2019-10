Quei due anni che fanno gola

In Italia, dove c’è stato (e ne restano gli avanzi) il più grande partito comunista occidentale, i verdi non hanno mai avuto grande fortuna politica. Un po’ perché sono affetti dalla lebbra congenita alla sinistra, lo scissionismo. Un po’ perché il partitone falce e martello non aveva alcuna intenzione di lasciar loro il monopolio su un argomento come l’ambiente. I cocomeri ambientalisti hanno la buccia verde ma la loro polpa è rossa e quindi fanatica, autoreferenziale, settaria, incline alla scomunica, all’espulsione e alla scissione. Basta vedere tutte le sigle con cui si sono presentati alle elezioni. Copiano dal Pci che, nato nel 1921 da uno scisma, ha già cambiato il nome quattro volte e originato almeno una ventina di partitini eretici. Comunque il tema dell’ambiente tira, specie da quando i pifferai della green economy hanno inventato l’AGW e hanno spedito madonnina Greta in tour sui maggiori palcoscenici mondiali, pardon, occidentali (si son ben guardati dal proporla in Cina o in India). Vedendo milioni di ragazzi scendere in piazza nei fridays for future, a Letta è venuta l’acquolina in bocca: se dessimo il voto ai sedicenni? Credeva di essere il primo a dirlo, invece l’avevan già proposto sia Grillo che Salvini, ognuno col retropensiero “votino pure, ma per noi”. Vedremo, se e quando capiterà. Oggi i sedicenni votano già in Austria, Scozia, Argentina e Brasile e non sembra che abbiano influenzato gli schieramenti di quei paesi. Ma qui è diverso. Qui i ministri li mandano in piazza giustificati. Qui i compagni docenti li coccolano, li ammaestrano e li promuovono fin dalle elementari. Vuoi che mordano la mano che li ha sempre lisciati?

collino@cronacaqui.it