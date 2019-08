Quei due vuoti sulle panchine: l’affetto dei tifosi per i mister

IL FATTO Per Sarri una brutta malattia polmonare, Mihajlovic lotta in ospedale

Abituati a sussultare o tremare per ginocchia ballerine o caviglie di cristallo, nel mondo del calcio poi si resta spiazzati di fronte alla malattia “comune”, come a dimenticare che anche calciatori e allenatori sono uomini. E così capita che nella prima giornata di campionato, per sua stessa natura dunque di festa, ci siano un paio di “vuoti” cui i tifosi guardano con, per motivi differenti, apprensione.

Colpisce e non può non essere così, e d’altra parte se ne discute da giorni, l’assenza di Maurizio Sarri in panchina, forse l’allenatore più atteso di questa nuova stagione di calcio, dopo l’esperienza al Chelsea e soprattutto per il suo ruolo sulla sponda “nemica”. «La polmonite non è così semplice» ha detto ieri in conferenza stampa Pavel Nedved.

In realtà c’è il timore da parte dei tifosi che la malattia polmonare del mister sia in qualche modo legata a quei due pacchetti di Merit che lo accompagnano da sempre. Si parla di un virus, forse contratto in Cina, ma il chiacchiericcio sui tempi di recupero fa temere di peggio, fors’anche per un problema di calcoli che affligge il mister. La speranza dei tifosi è che, tra esami e varie prescrizioni, al JMedical o in clinica Maurizio Sarri possa tornare presto in campo.

Ben altra situazione sull’altra panchina vuota, ossia quella di Sinisa Mihajlovic, il cui nome però figurerà lo stesso sulla distinta di Verona-Bologna, perché la squadra felsinea vuole dimostrare che il croato è e resta l’allenatore in carica. Lui, d’altra parte, dall’ospedale dove si sottopone a terapie per la leucemia, segue allenamenti e partite da quella che è già stata definita «la Sinisa room», tra pc e streaming. Ricordarsi di certe cose, in un calcio dove vige ancora l’insulto e l’abitudine del «devi morire», dovrebbe essere un viatico per la prima di campionato.