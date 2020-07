Quei ragazzini persi nel web

Nelle proprie viscere Internet nasconde un mondo orribile che si dipana attraverso reti oscure dove si possono trovare, ovviamente a pagamento, droga, armi, sesso e dare sfogo agli istinti più brutali. Fino ad ordinare stupri, amputazioni, persino omicidi in diretta di bambini e giovani donne irretiti chissà come dall’altro capo del mondo. Una fabbrica dell’orrore in cui si entra, come hanno fatto alcuni minorenni piemontesi, pronti a pagare in bitcoin, per soddisfare le proprie deviazioni. Fino all’estremo, come hanno appurato i carabinieri che li hanno accusati di pedopornografia e istigazione a delinquere. Una storia tutta da scrivere che potrebbe essere partita proprio da Torino, da un computer di uno studente che forse inconsapevolmente ha innescato una terribile reazione a catena facendo emergere un’enclave di odio e violenze inimmaginabili. Le inchieste della magistratura ci diranno fino a che punto, e quanti siano, i ragazzi coinvolti, a dispetto delle loro famiglie. Aliene ed estranee di fronte a quegli schermi azzurrognoli sui quali i figli in pigiamone e ciabatte, chiusi nelle loro stanzette, scivolano in mondi oscuri, spesso terribili e colmi di violenza. Già perché i genitori che a noi sequestravano qualche rivista piccante e i giornali osè magari sottratti al parrucchiere, facendo valere la loro autorità, oggi sono disarmati. Non hanno le chiavi per entrare in quagli aggeggi sempre accesi e men che meno negli intimi pensieri dei figli. Specie ora che il Covid ha costretto tutti a una lunghissima immobilità ed ha inferto un’impennata alla digitalizzazione che sta trasformando la nostra vita anche famigliare creando un distacco insanabile tra realtà e finzione lasciando aperti spazi oscuri nei quali perdersi.

