Quei risparmi sulla nostra pelle

Edda Basso, 87 anni, stava attraversando corso Brescia quando è inciampata in un tombino sporgente, ha perso l’equilibrio ed è caduta rovinosamente a terra. Due ore dopo i soccorsi è morta all’ospedale San Giovanni Bosco. Vittima, l’ultima in ordine di tempo, di una città trappola che non può (o non vuole) investire in quelle minuziose riparazioni che servono a tappare le buche, riparare i marciapiedi, livellare i tombini dopo le asfaltature. E via discorrendo, perché – a proposito dell’inverno alle porte – incombe il problema delle foglie che marciscono a terra, dei chiusini scoperti, e del gelo. Sarebbe logico, con queste premesse che certo non richiedono il ricorso a strategie da grande politica, finanziare immediatamente le manutenzioni anche nell’ottica di salvaguardare non solo i pedoni ma anche ciclisti, “monopattinisti” e quanti altri si adoperano per spostarsi in maniera sostenibile, tanto cara a chi ci amministra. Magari anche chiedendo aiuto e informazioni ai vigili urbani che dovrebbero conoscere a menadito il territorio. E invece cosa scopriamo? Che il Comune ha tagliato proprio i fondi per rappezzare le strade. E non due lire, come si diceva una volta. Nel 2010 si investivano sette milioni di euro, mentre per quest’anno lo stanziamento è di 3,8 milioni, poco più della metà di una cifra che, ai tempi era già considerata insufficiente. Temo, a questo punto che i torinesi vengano presi per il naso quando il Comune racconta che i soldi delle multe, compresi T.Red e maxi verbali a incauti amanti del monopattino, vengono destinati alla sicurezza delle strade. E la beffa diventa macabra quando un’anziana signora esce per fare compere, cade e muore inciampando là dove con una manciata di bitume la trappola poteva essere neutralizzata.

fossati@cronacaqui.it