«Quel cantiere è fermo da mesi. L’incrocio è a rischio incidenti»

Un incrocio transennato, nessun operaio sul posto e lavori che non ne vogliono sapere di andare avanti. Da tempo nel quartiere Pozzo Strada, l’intersezione tra corso Monte Cucco e via Vincenzo Lancia è transennata per la presenza di un cantiere, che però sembra fermo. Un problema, questo, che va avanti da diversi mesi. I referenti di Fratelli d’Italia, Stefano Bolognesi ed Enrico Forzese, autori di un sopralluogo sul posto dopo le tante segnalazioni dei residenti della zona, si domandano «il motivo di un blocco così prolungato dell’incrocio e quando verranno ultimati i lavori perché – proseguono – c’è un problema di viabilità in quanto i cartelli stradali indicano anche il divieto di andare nella direzione di piazza Robilant».

Il cantiere in questione si trova nei pressi di un distributore di benzina. Oltre a transenne e coni, al cantiere all’incrocio si può notare la presenza di scavi nel sottosuolo.

