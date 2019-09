“Quel geniaccio di Leonardo”: così è diventato un fumetto

Ecco il Leonardo che non vi aspettavate. Del genio di Vinci avete sentito parlare per tutto l’anno. L’avete visto al museo, in particolare nella mostra “Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro” alla Galleria Sabauda di Torino. Non è sfuggito neppure alle produzioni cinematografiche e televisive: “Io Leonardo” il film interpretato da Luca Argentero uscirà nelle sale il 2 ottobre prossimo e successivamente verrà trasmesso in tv sui canali Sky, la Rai, poi, sta lavorando a una serie tv in otto puntate in collaborazione con France Tv e a vestire i panni del maestro di Vinci sarà anche Leonardo Di Caprio nel film sceneggiato da John Logan.

Ma le celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte del maestro del Rinascimento riservano al pubblico un’altra una sorpresa. Leonardo ora è anche un fumetto per ragazzi. Esce oggi in edicola “Quel geniaccio di Leonardo”, a firma Stefano Gribaldo. Inserito nella collana “I grandi della storia a fumetti”, il progetto è stato realizzato in collaborazione con CronacaQui. «L’idea di un fumetto su Leonardo nasce dalla mia passione per l’arte – spiega Gribaldo, editore nel campo dell’arte e presidente di Piemonte Musei -, per tutto ciò che è bello e dalla voglia di trasmetterlo agli altri. In questo caso ai bambini, che con questo libro a fumetti conosceranno da vicino Leonardo da Vinci».

Conosceranno il Leonardo artista, quello della Gioconda, dell’Autoritratto, della Vergine delle Rocce. E conosceranno Leonardo lo scienziato, quello che inventò la “macchina volante”, il paracadute, l’elicottero, il telaio automatico. «Era un uomo curioso – è ancora l’autore -, alla continua ricerca dell’animo delle persone attraverso i volti e la scienza».

E Leonardo tornerà a farci visita a dicembre nella mostra “I volti del genio” in programma fino al 31 maggio 2020 al Mastio della Cittadella. In esposizione ci sarà anche la famosa Tavola Lucana, con l’ autoritratto di Leonardo da Vinci, «di attribuzione incerta è bene ricordarlo» sottolinea Gribaldo. E aggiunge: «Il suo ritrovamento risale al 2008. Attualmente il dipinto sta facendo un tour mondiale, in Messico, Spagna, Cina, quindi verrà qui da noi per ritornare a Shanghai».