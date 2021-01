«Quel giorno che mi esclusero da scuola»

Quando si desidera di incontrare Susanna Egri si sa esattamente dove trovarla. Ogni giorno lei è lì, alla sbarra, pronta, dall’alto dei suoi 93 anni, ad insegnare agli allievi la danza. L’amore della sua vita, la forza con la quale nel tempo è riuscita a superare tante difficoltà, compreso l’Olocausto. Attenta al cambiamento, Susanna Egri ha realizzato con la Compagnia EgriBianco Danza la rassegna virtuale in tre appuntamenti #ipuntihome society, la cui seconda tappa si terrà proprio mercoledì 27 settembre in occasione del Giorno della Memoria.

Si tratta di un ampio evento in cui oltre alla messa in scena della performance “Itinerario per una possibile salvezza”, coreografata da Raphael Bianco (con l’improvvisazione sonora di Ivan Bert e video di Mathieu Gasquet), ci sarà spazio per un ampio intervento della Egri dedicato alla sua esperienza durante le deportazioni. Parlerà della sua famiglia, di papà Ernest Egri Erbstein, ebreo ungherese divenuto poi allenatore del Grande Torino e morto nel tragico incidente di Superga, e di mamma Jolanda, di origine ariana.

