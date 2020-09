«Quel giorno pioveva e avevano rimandato la partenza per le ferie»

Era la vacanza attesa, quella che la famiglia di Jannat e Malal aveva deciso di trascorrere in un campeggio della Toscana: «Come tutti gli italiani», racconta Kaibia, la nonna materna delle due giovani vittime. Per il Covid avevano rinunciato al ritorno in Marocco e con il bonus vacanze era stata comprata la tenda e prenotato il campeggio: «Una gran festa per tutti – continua tra i singhiozzi Kaibila -. Un modo per sentirsi ancora più integrati in questo Paese che ci ha dato tutto. A cominciare dalla casa popolare in corso Molise dove mia figlia e la sua famiglia si erano trasferiti cinque anni fa, dopo tre trascorsi in un piccolissimo alloggio in corso Regina Margherita. Quando sono partiti, io ho abbracciato forte le due bambine, erano felici, per loro era un modo per sentirsi ancora più simili alle loro amichette italiane». E dopo un breve soggiorno, la tragedia che l’anziana nonna ha appreso dalla televisione: «Non sono riusciti ad avvertirmi per tempo, guardavo il telegiornale e ho sentito la notizia.

